Bakanlıktan ramazan için örnek beslenme programı

Sağlık Bakanlığı tarafından, ramazanda oruç tutanlar için yeterli ve dengeli beslenme için iftar, sahur ve ara öğünde yenilmesi gereken yiyeceklerin yer aldığı örnek sofra hazırlandı ve bilgilendirme yapıldı.
Bakanlık tarafından Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Melek Atabey, ramazanda beslenmenin püf noktalarını anlattı.
Ramazan ayının yaşam ve beslenme şeklinin değiştiği bir dönem olduğunu belirten Atabey, bu süreçte dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekti.
Atabey, oruç tutanların mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini vurgulayarak, bu dönemin kilo verilmesi için bir dönem olarak algılanmasının hata olacağını söyledi. Atabey, "Ramazan ne kilo almak ne de kilo vermek için fırsat olarak görülmeli." uyarısında bulundu.
İyi beslenmeye yönelik sofra örneğini gösteren Atabey, oruç tutanların sahurda proteinden zengin gıdaları almalarını tavsiye etti.
Tuzu alınmış peynir, yumurta, zeytin gibi yiyeceklerin tüketilebileceğini aktaran Atabey, sindirim güçlüğü yaratarak uyku kaçıracak yiyeceklerden kaçınılmasını önerdi.
Atabey, "Sahurda ağır yemekler yerine hafif bir kahvaltı yapılabilir. Yumurta oldukça tok tutucu ve protein kaynağıdır. Ceviz yenilebilir, sofrada bol yeşillik olsun ve bir porsiyon da meyve yenilebilir. Çok koyu ve demli çay içilmemeli, bir bardak rezene çayı içilebilir ya da bir bardak ayran da tüketilebilir." diye konuştu. Diyetisyan Atabey, sahurda yemeğe çok vakit ayırmak istemeyenlerin ise bir tost ya da sandviç yiyebileceğini söyledi.
İftara bir bardak ılık su içilerek ve bir tane hurma yenilerek başlanmasının uygun olduğunu aktaran Atabey, ardından un ya da krema içermeyen bir kase çorba içilebileceğini belirtti. Tarhana, yoğurt ya da mercimek çorbasının iftar için ideal olduğunu dile getiren Atabey, çorbanın içilmesinden sonra 5 dakika dinlenilmesi daha sonra ana yemeğe geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Atabey, ana yemekte de hafta 2-3 gün etli ya da sade sebze yemeği, bir gün kurubaklagil ve diğer günler de kırmızı et, balık ya da tavuk eti yenilebileceğini söyledi. Bunların yanında bol limonlu salata tüketilmesinin, cacık yenilmesinin de yararlı oluğunu ifade eden Atabey, sınırsız pide yenilmemesi gerektiğini vurguladı. Atabey, "Sahurda tam tahıllı ekmek ve iftarda da 1-2 dilim pide tüketilebilir." dedi.
- Kuruyemiş çiğ olmalı
Diyetisyen Atabey, iftar ve sahur arasında ise şerbetli tatlı yerine hafta 1-2 porsiyonu geçmemek üzere sütlü tatlı yenilebileceğini belirtti. Güllacın tarçın dökülerek ya da meyve konularak yenildiğinde oldukça sağlıklı bir tatlı olabildiğini ifade eden Atabey, bir bardak ayran, süt ya da kefir içilebileceğini ve çiğ olmak koşuluyla biraz fındık, badem ya da bir porsiyon meyve yenilebileceğini söyledi.
Atabey, iftar ile sahur arasında mutlaka 12-14 bardak ılık suyun yudum yudum içilmesine özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
4 yıl dünyayı gezerek Güzellik Atlası çıkardı
Sinemada taciz skandalı! İş adamı kameralara böyle yakalandı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum