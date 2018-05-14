Bakanlıktan ramazan için örnek beslenme programı

Sağlık Bakanlığı tarafından, ramazanda oruç tutanlar için yeterli ve dengeli beslenme için iftar, sahur ve ara öğünde yenilmesi gereken yiyeceklerin yer aldığı örnek sofra hazırlandı ve bilgilendirme yapıldı.

Bakanlık tarafından Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Melek Atabey, ramazanda beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Ramazan ayının yaşam ve beslenme şeklinin değiştiği bir dönem olduğunu belirten Atabey, bu süreçte dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekti.

Atabey, oruç tutanların mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini vurgulayarak, bu dönemin kilo verilmesi için bir dönem olarak algılanmasının hata olacağını söyledi. Atabey, "Ramazan ne kilo almak ne de kilo vermek için fırsat olarak görülmeli." uyarısında bulundu.

İyi beslenmeye yönelik sofra örneğini gösteren Atabey, oruç tutanların sahurda proteinden zengin gıdaları almalarını tavsiye etti.

Tuzu alınmış peynir, yumurta, zeytin gibi yiyeceklerin tüketilebileceğini aktaran Atabey, sindirim güçlüğü yaratarak uyku kaçıracak yiyeceklerden kaçınılmasını önerdi.