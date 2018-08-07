Bakanlıktan Türk Böbrek Vakfı'na yalanlama

Gül KABA-İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Böbrek Vakfı, şeker ve tuz kullanımını azaltmak için etiket içeriklerinin "trafik ışıkları" şeklinde renklendirilmesi başvurusunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini açıklamıştı. Bakanlık yetkililerinden konuya ilişkin yalanlama geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Türk Böbrek Vakfı'nın bakanlığımıza 'gıda etiketlerinde trafik ışıkları uygulaması' ile ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır" denildi.
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Ambalajlı gıdalarda etiket içeriklerinin trafik ışıkları şeklinde renklendirmesi için yaptıkları başvurunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini” söylemişti. Erk, “Gıda şirketlerine 2019 yılı sonuna kadar bu uygulamanın tamamlanması için zaman verildiğini” de eklemişti.
(FOTOĞRAF)
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Darbe endişesi iddiası!
Uzmanlar uyardı: Bu işin geri dönüşü yok
Haydar Baş'a son dakika büyük şok! Yurt dışına çıkması yasaklandı
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek
California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı
Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...
Bağcılar'da dehşet: 2 ölü
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum