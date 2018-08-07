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Bakanlıktan Türk Böbrek Vakfı'na yalanlama

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

TÜRK Böbrek Vakfı, şeker ve tuz kullanımını azaltmak için etiket içeriklerinin "trafik ışıkları" şeklinde renklendirilmesi başvurusunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini açıklamıştı.

Bakanlıktan Türk Böbrek Vakfı'na yalanlama

Gül KABA-İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Böbrek Vakfı, şeker ve tuz kullanımını azaltmak için etiket içeriklerinin "trafik ışıkları" şeklinde renklendirilmesi başvurusunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini açıklamıştı. Bakanlık yetkililerinden konuya ilişkin yalanlama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Türk Böbrek Vakfı'nın bakanlığımıza 'gıda etiketlerinde trafik ışıkları uygulaması' ile ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır" denildi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Ambalajlı gıdalarda etiket içeriklerinin trafik ışıkları şeklinde renklendirmesi için yaptıkları başvurunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini” söylemişti. Erk, “Gıda şirketlerine 2019 yılı sonuna kadar bu uygulamanın tamamlanması için zaman verildiğini” de eklemişti.

(FOTOĞRAF)

Bakanlıktan Türk Böbrek Vakfı'na yalanlama

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