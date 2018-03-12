Bakın yeşil çayın dişlerimize nasıl bir etkisi varmış!

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Şeşen Uslu, ‘’Bitkiler, sebze ve meyveler antioksidan içermektedirler. Antioksidanlar ‘serbest radikaller’ olarak isimlendirilen maddelere karşı etki gösterirler. Günümüzde sentetik antioksidanlar hakkındaki kuşkulardan dolayı, insanlar doğal antioksidanları (bitkilerde bulunan) tercih etmektedir.

Literatürde bitki ekstraktlarının antioksidan etkilerinin incelendiği birçok çalışma bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklı ürünlerin, dental plak ve oral hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan kimyasallara alternatif olarak kullanılabileceği de düşünülmektedir. Bitkiler sentezledikleri pitokimyasallar ile oral sağlığı olumlu etkilemektedir. İçerdikleri polifenoller ile enflamasyon kontrolü, detoksifikasyon, antikanser, kilo verdirici etkileri bulunmaktadır’’ dedi.

Ülkemizde olduğu kadar dünyada birçok ülkede yoğun olarak tüketilen çayların da içeriğinde yoğun olarak polifenollerin bulunduğu, bunun da büyük bir kısmını kateşinlerin oluşturduğu bildirilmiştir. Yeşil çay içerisinde bulunan kateşinler, kuvvetli antioksidan özellikte, olup antienflamatuvar etki de göstermektedirler. Daha önce yapılan çalışmalarla yeşil çayın ağız kanserini önlemede etkili olduğu ve yeşil çay tüketimi ile dişeti hastalıkları oluşumu arasında ters bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca yeşil çayın yine içeriğindeki kateşin ile diş çürüğüne yol açan bakterileri ve enzimlerini baskılayarak, dişe yapışmasını engelleyerek diş çürüğünü de önlediği daha önce yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Yeşil çay ayrıca dişlerin yapısını güçlendirdiği bilinen florür bakımından da zengindir.