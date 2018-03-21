Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne onkoloji merkezi açıldı.

Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş ve Kopuzlar Vakfı Yöneticisi Ali Kemal Kopuz katıldı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, “Böyle bir hizmeti milletimize sunduğunuz için bütün herkese teşekkür ediyorum. Burası çok stratejik bir hastane ve bütün her şeyi yapabilecek kapasitede. Gerçekten milletimizin takdirini kazanmış ve kurumsallaşmış bir hastanelerimizden. Buradan hizmet alacak kişilerin duaları hepimize yeter ama bizim esas hedefimiz insanımızın buraya hiç gelmemesi” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı taramalara dikkat çeken Memişoğlu, “Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımızın yaptığı tarama programları var. Tarama programları ile İstanbul’da yaklaşık bir buçuk milyon kişinin rahim, bağırsak ve meme kanseri taramalarını yapıyoruz. Yaklaşık 78 bin vatandaşımıza ücretsiz olarak mamografi taraması yaptık. İnşallah bu hastalıkları daha hastalanmadan önleyerek, risk taşıyan kişileri tarayarak tedavi edeceğiz. İl sağlık müdürlüğü olarak hem fiziki yapılarımızı hem personel yapılarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Türkiye artık sağlıkta dünyanın sayılı örneklerinden biri, inşallah en iyisi olacağız. İstanbul olarak da 2023’e kadar Avrupa’nın Sağlık Başkenti yapmak. Afrin’de çalışan ve şehit olan bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından, Onkoloji Merkezi’nin bağışçılarına teşekkür etmek amacıyla plaket takdim edildi.