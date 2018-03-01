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Balçova’da sağlık yardımlaşması

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Balçova Belediyesi halkın sağlığına yönelik koruma-önleme yaklaşımıyla çok yönlü çalışmalar yaparken, hastaların hastanelere ulaşımda yaşadıkları sorunun çözüm noktasında da destek veriyor.Balçova Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Balçova’da sağlık yardımlaşması

Balçova Belediyesi halkın sağlığına yönelik koruma-önleme yaklaşımıyla çok yönlü çalışmalar yaparken, hastaların hastanelere ulaşımda yaşadıkları sorunun çözüm noktasında da destek veriyor.
Balçova Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 1 adet hasta nakil ambulansı ve belediyenin diğer hizmet araçları ile hastaların evden hastaneye veya hastaneden eve taşınması sağlanıyor.
Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek kapasite ve teknik donanıma sahip, özel eğitim almış şoförü ve hemşiresi bulunan ambulansla ilçe genelinde ücretsiz sağlık hizmeti veren Balçova Belediyesi, yılda ortalama 4 bin vatandaşa taşıma hizmeti veriyor. Hasta nakil ambulansında; acil müdahale gerektirmeyen stabil yatağa bağımlı ancak sedye ile nakledilmesi gereken hastaların evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımları güvenli bir şekilde sağlanıyor.
Belediye hemşiresi ile durumu iyi olmayan veya yaşlı ola hastalara da pansuman ve enjeksiyon hizmeti verdiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Sağlık masrafları vatandaşlarımız için çok büyük bir külfet oluşturuyor. Biz bu masrafa az da olsa katkı koymak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Balçova’da sağlık yardımlaşması

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