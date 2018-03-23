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Balıkesir Devlet Hastanesinde patoloji bölümü yeniden açılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kurulumu bu hafta sonuna kadar tamamlanacak olan Balıkesir Devlet Hastanesi patoloji bölümü hafta başından itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacak.Balıkesir Devlet Hastanesi’nde hizmet veren Patoloji bölümü Yeni Şehir Hastanesine taşınmıştı.

Balıkesir Devlet Hastanesinde patoloji bölümü yeniden açılıyor

Kurulumu bu hafta sonuna kadar tamamlanacak olan Balıkesir Devlet Hastanesi patoloji bölümü hafta başından itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacak.
Balıkesir Devlet Hastanesi’nde hizmet veren Patoloji bölümü Yeni Şehir Hastanesine taşınmıştı. Ancak alınan karar ile Patoloji bölümü yeniden Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam edecek. Taşıma ve kurulum süreci hafta sonu tamamlanacak olan patoloji bölümü Pazartesi gününden itibaren 2 doktor, 2 patolog, yardımcı personel ve laboratuvar teknisyeni ile hizmet vermeye devam edecek.

Balıkesir Devlet Hastanesinde patoloji bölümü yeniden açılıyor

Balıkesir Devlet Hastanesinde patoloji bölümü yeniden açılıyor

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