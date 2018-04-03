Balıkesir’de 5 bin 700 Alzheimer hastası var

Alzheimer hastası ve yakınlarına yönelik Balıkesir’de kurulan Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği 12 Nisan’da düzenlenecek törenle açılacak. Dernek Başkanı Sevil Beke Balıkesir’de 2017 yılında kayıtlı 5 bin 700 Alzheimer hastası olduğuna dikkat çekerek, "Amacımız hasta ve yakınlarını biraz daha sosyalleştirebilmek” dedi.

Balıkesir’de Alzheimer hastası ve hasta yakınlarına yönelik olarak hasta ve yakınlarını bilinçlendirip, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği 12 Nisan’da açılıyor. Dernek Başkanı Sevil Beke, "Balıkesir’de böyle bir derneğin olmadığını gördük kardeşlerimle beraber. Böyle bir dernek kurabilir miyiz düşüncesi oluştu. Araştırmalarımız sonucunda diğer illerde bu şekilde oluşumların bulunduğunu gördük. Balıkesir’de de bunu uygulamaya çalıştık. Balıkesir’de 2017 yılında 5 bin 700 kayıtlı Alzheimer hastası bulunuyor. Derneğimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı. Amacımız hastalarımızın evlerinde kapalı kalmamalarını sağlamak ve sosyal hayata katılarak sosyalleşmelerini sağlamak. Burada hastalarımıza ve yakınlarına yaptırdığımız çalışma ve etkinliklerle onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

Alzheimer hastasına bakımın zor ve uzun bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Beke, "Bu hastalık aile bireylerinin de psikolojisini bozuyor. Derneğimiz sadece hastalara yönelik değil, burada hastalara bakacak kişileri de eğitmeyi planlıyoruz. Çünkü bakıcı problemi de yaşanıyor. Özellikle erkek hastalara özellikle bakıcı bulmak çok zor. Bu nedenle bakıcı eğitimlerine öncelikle başlamak istiyoruz. Halk Eğitimden gelen öğretmenlerimizle bazı kurslar düzenliyoruz. Ayrıca gönüllü Fizyoterapist ve Psikoloğumuz var. Çalışmalarımızla ilgili www.bayd.biz sitemizden bilgi alabilirsiniz” şeklinde konuştu.