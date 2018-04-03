HABER

Balıkesir’de 5 bin 700 Alzheimer hastası var

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Alzheimer hastası ve yakınlarına yönelik Balıkesir’de kurulan Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği 12 Nisan’da düzenlenecek törenle açılacak.

Balıkesir’de 5 bin 700 Alzheimer hastası var

Alzheimer hastası ve yakınlarına yönelik Balıkesir’de kurulan Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği 12 Nisan’da düzenlenecek törenle açılacak. Dernek Başkanı Sevil Beke Balıkesir’de 2017 yılında kayıtlı 5 bin 700 Alzheimer hastası olduğuna dikkat çekerek, "Amacımız hasta ve yakınlarını biraz daha sosyalleştirebilmek” dedi.
Balıkesir’de Alzheimer hastası ve hasta yakınlarına yönelik olarak hasta ve yakınlarını bilinçlendirip, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği 12 Nisan’da açılıyor. Dernek Başkanı Sevil Beke, "Balıkesir’de böyle bir derneğin olmadığını gördük kardeşlerimle beraber. Böyle bir dernek kurabilir miyiz düşüncesi oluştu. Araştırmalarımız sonucunda diğer illerde bu şekilde oluşumların bulunduğunu gördük. Balıkesir’de de bunu uygulamaya çalıştık. Balıkesir’de 2017 yılında 5 bin 700 kayıtlı Alzheimer hastası bulunuyor. Derneğimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı. Amacımız hastalarımızın evlerinde kapalı kalmamalarını sağlamak ve sosyal hayata katılarak sosyalleşmelerini sağlamak. Burada hastalarımıza ve yakınlarına yaptırdığımız çalışma ve etkinliklerle onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.
Alzheimer hastasına bakımın zor ve uzun bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Beke, "Bu hastalık aile bireylerinin de psikolojisini bozuyor. Derneğimiz sadece hastalara yönelik değil, burada hastalara bakacak kişileri de eğitmeyi planlıyoruz. Çünkü bakıcı problemi de yaşanıyor. Özellikle erkek hastalara özellikle bakıcı bulmak çok zor. Bu nedenle bakıcı eğitimlerine öncelikle başlamak istiyoruz. Halk Eğitimden gelen öğretmenlerimizle bazı kurslar düzenliyoruz. Ayrıca gönüllü Fizyoterapist ve Psikoloğumuz var. Çalışmalarımızla ilgili www.bayd.biz sitemizden bilgi alabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Balıkesir’de 5 bin 700 Alzheimer hastası var

Balıkesir’de 5 bin 700 Alzheimer hastası var

Balıkesir’de 5 bin 700 Alzheimer hastası var

Balıkesir’de 5 bin 700 Alzheimer hastası var

MHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılarMHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılar
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Sıkı bir diyet yapıyor ama kilo veremiyor musunuz? Sebebi bu olabilir!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

Sağlıklı kemikler için 6 öneri!

Sağlıklı kemikler için 6 öneri!

Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Bu besinler hayat kurtarıyor! Bahar aylarında nasıl beslenilmeli?

Bu besinler hayat kurtarıyor! Bahar aylarında nasıl beslenilmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.