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Balıkesir’in Ağız ve Diş Sağlığı Mercek Altına Alınıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diş sağlığı ekipleri gezici diş sağlığı aracı ile çeşitli yaşlarda bulunan vatandaşların ağız muayenelerini yaptılar.Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırması (TADSAP), 73 ilde 100 diş hekimi ve 100 yardımcı personelin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Balıkesir’in Ağız ve Diş Sağlığı Mercek Altına Alınıyor

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diş sağlığı ekipleri gezici diş sağlığı aracı ile çeşitli yaşlarda bulunan vatandaşların ağız muayenelerini yaptılar.
Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırması (TADSAP), 73 ilde 100 diş hekimi ve 100 yardımcı personelin katılımıyla gerçekleştirilecek. Balıkesir ise 1 doktor ve 1 hemşire ile projeye destek veriyor.
Sağlık Bakanlığının ülke genelinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltmek, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının yaygınlığını belirlemek üzere Balıkesir’de Karesi, Altıeylül, Bandırma, Gönen, Edremit, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde saha çalışması sırasında Dt. Ali Başar Özen ve Hemşire Seher Orman’dan oluşan ekip muayenelere başladı. Diş sağlığı ekibi 5, 12, 15 ve 35-44, 65-74 yaş grubunun ağız muayenesini yapacak. Diş sağlığı ekipleri ayrıca daha önceden belirlenmiş hanelerde ziyaretler yaparak araştırma amacına uygun kişilere ulaşacaktır. Ulaşılan kişilere anket formu doldurularak ağız muayeneleri yapılacak.
Balıkesir İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Refik Budak, “Hem ülkemiz hem Balıkesir’imiz için oldukça önemli olan bu araştırmadan elde edilecek veriler; risk faktörlerinin belirlenip uygun koruyucu uygulamaların oluşturulması, kaynakların kullanımının planlanması gibi pek çok konuda ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için oluşturulacak politikalara yön verecektir” şeklinde konuştu.

Balıkesir’in Ağız ve Diş Sağlığı Mercek Altına Alınıyor

Balıkesir’in Ağız ve Diş Sağlığı Mercek Altına Alınıyor

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