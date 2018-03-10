Bandırma Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Balıkesir’in Bandırma Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı böbrek tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.

Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan bir hastaya ilk kez Kapalı Böbrek Tümörü Ameliyatı yapıldı. Bandırma ve Çanakkale Devlet Hastanelerindeki doktorlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonda müdahale sonrası ameliyatın başarılı geçtiği vurgulandı.

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli, "Sınırlı sayıdaki merkezlerde uygulanabilen laparoskopik radikal nefrektomi ameliyatlarının, hastalarımız açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Hasta büyük kesiler almıyor ve birkaç adet 0.5 ile 1 santimetrelik delikten yapılmaktadır. Yerleştirilen borucuklardan bir kameraya bağlı olan teleskop ile elde edilen görüntü eşliğinde uzun ve ince ameliyat ekipmanları ile bu kesiklerden aletler yardımıyla böbreğin alınması işlemidir. Bununla birlikte ameliyat sonrası hastada daha az ağrı, kısa süreli hastanede kalma ve hızlı iyileşme gibi avantajları bulunmaktadır. Kısa zaman öncesine kadar, yılda 700 bin civarında vatandaşımıza hizmet veren Hastanemiz, son yıllarda ise yılda yaklaşık 950 bin ile bir milyon arasında bir sayıya ulaşan vatandaşımıza hizmet vermeye başlamıştır. Yine yaklaşık günlük olarak ayaktan 5 bin hastamıza ve yatarak tedavi gören 350 hastamıza sağlık hizmeti verebilmek için, tüm gayretleri ile çalışan yönetici ve sağlık çalışanı mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa zaman sonra açılması planlanan ve hazırlıklarına devam ettiğimiz ek hizmet binasının da açılması ve günümüzün son teknolojik imkanları ile donatılacak olan modern ameliyathanelerimiz, üçüncü basamak yoğun bakım ünitemiz ve eksik olan tıbbi cihazlarımızın da tamamlanması ile birlikte bu tür A ve B grubu diye sınıflandırılan, üst düzey diyebileceğimiz yapılamayan bazı ameliyatlar da hastanemizde yapılmaya başlanacaktır. Hastanemizde 2013 yılında 193 olan A grubu ameliyat sayısının 2017 yılında 536 ya çıktığı yani % 277’lik bir artışın olduğu, 2013 yılında 1323 olan B grubu ameliyat sayısının ise yine 2017 yılında 2893 e çıktığı ve % 218’lik bir artışın olduğu görülmektedir. Bütün gayretimiz ve çabamız ise, Hastanemize müracaat eden tüm vatandaşlarımıza, rahatsızlıkları ile ilgili olarak çevre illere gitme gereksinimi duymadan ikametlerinde sağlıklarına kavuşacakları sağlık hizmetini verebilmektir, hedefimiz bu yöndedir” dedi.

Bandırma Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen Kapalı Böbrek Tümörü Ameliyatını Üroloji Uzmanı Op. Dr. Burhan Akman, Op. Dr. Umut Turan, Op. Dr. Erhan Şen, Op. Dr. Kutluhan Benli ve Çanakkale Devlet Hastanesinde görev yapan Op. Dr. Yusuf İlker Çömez’den oluşan ekip yaptı.