Bankacı Duygu'nun bağışlanan organları 4 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bankacı Duygu Özmen Longa'nın (28) bağışlanan organları, 4 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu. Longa'nın, organlarının bağışlanması konusunda vasiyeti olduğu ortaya çıktı.
Antalya'da özel bir bankada çalışan Duygu Özmen Longa, 12 Haziran'da trafik kazası geçirdi. 112 ekipleri Longa'yı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine getirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan genç kadının iki gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.
VASİYETİ YERİNE GELDİ
Organ Nakli Koordinasyon birim sorumlusu Nilgün Bilal, organlarının bağışlanması konusunda Longa'nın ailesiyle görüştü. Ailenin, kızlarının organlarının bağışlanması konusunda vasiyeti olduğunu belirtmesi üzerine hazırlıklara başlandı. Duygu Özmen Longa'dan alınan kalp, 2 böbrek, karaciğer ve korneaları aynı hastanede organ ve doku bekleyen hastalara nakledildi.
Koordinatör Nilgün Bilal, "Duygu Özmen Longa'dan alınan kalp hastanemizde acil bekleme sırasında olan 14 yaşındaki Mürüvvet Gül Fendal'a, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından nakledildi. Karaciğer 56 yaşındaki Kadri Altunkök'e, böbrekleri ise 50 yaşındaki Şükrü Harman ve 45 yaşındaki Mustafa Kaya'ya AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından nakledildi. Kornealar ise iki hastaya nakledildi" dedi.
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