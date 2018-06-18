HABER

Bankacı Duygu'nun bağışlanan organları 4 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bankacı Duygu Özmen Longa'nın (28) bağışlanan organları, 4 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu.

Bankacı Duygu'nun bağışlanan organları 4 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bankacı Duygu Özmen Longa'nın (28) bağışlanan organları, 4 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu. Longa'nın, organlarının bağışlanması konusunda vasiyeti olduğu ortaya çıktı.
Antalya'da özel bir bankada çalışan Duygu Özmen Longa, 12 Haziran'da trafik kazası geçirdi. 112 ekipleri Longa'yı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine getirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan genç kadının iki gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.
VASİYETİ YERİNE GELDİ
Organ Nakli Koordinasyon birim sorumlusu Nilgün Bilal, organlarının bağışlanması konusunda Longa'nın ailesiyle görüştü. Ailenin, kızlarının organlarının bağışlanması konusunda vasiyeti olduğunu belirtmesi üzerine hazırlıklara başlandı. Duygu Özmen Longa'dan alınan kalp, 2 böbrek, karaciğer ve korneaları aynı hastanede organ ve doku bekleyen hastalara nakledildi.
Koordinatör Nilgün Bilal, "Duygu Özmen Longa'dan alınan kalp hastanemizde acil bekleme sırasında olan 14 yaşındaki Mürüvvet Gül Fendal'a, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından nakledildi. Karaciğer 56 yaşındaki Kadri Altunkök'e, böbrekleri ise 50 yaşındaki Şükrü Harman ve 45 yaşındaki Mustafa Kaya'ya AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından nakledildi. Kornealar ise iki hastaya nakledildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bankacı Duygu'nun bağışlanan organları 4 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
DHI saç ekimi tekniğinin faydalarıDHI saç ekimi tekniğinin faydaları
Prof. Dr. Erdöl: Türkiye sağlıkta dönüşümü 10 yılda başardıProf. Dr. Erdöl: Türkiye sağlıkta dönüşümü 10 yılda başardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DHI saç ekimi tekniğinin faydaları

DHI saç ekimi tekniğinin faydaları

Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Uzmanlar uyardı: Erkeklerin ruhsal sağlığı üremeyi etkliyor

Uzmanlar uyardı: Erkeklerin ruhsal sağlığı üremeyi etkliyor

Eğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsiniz

Eğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsiniz

Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat

Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat

Hafif ve sağlıklı 5 bayram tatlısı

Hafif ve sağlıklı 5 bayram tatlısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.