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Baro üyelerine özel avantajlar Fizyomer’de

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Eskişehir Bora Başkanı Av.

Baro üyelerine özel avantajlar Fizyomer’de

Eskişehir Bora Başkanı Av. Rıza Öztekin ile Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir arasında imzalanan indirim anlaşması ile oda üyelerine özel avantajlar sağlandı.
Fizyomer Terapia Fizik ve Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, Baro Başkanı Rıza Öztekin ile buluşarak, merkezde oda üyelerine sunulacak özel avantajları anlattı. Uzm. Dr. Türkan Tünerir, imzalanan anlaşma ile Baro üyelerinin sağlık konusunda sundukları hizmetlerden avantajlı bir şekilde yararlanabileceğini ifade etti. Hastanelerinin, bir sağlıklı yaşam merkezi olduğunu belirten Dr. Tünerir, Baro üyelerinin Fizyomer’de klasik sağlık hizmetlerinin yanı sıra inovatif sağlık hizmetlerinden de yararlanabileceklerini kaydetti. Dr. Tünerir, "Eskişehir’in gelişiminde rol oynayan oda üyelerinin sağlık konularında da rahat etmesini istiyoruz. Bu anlamda Baro üyelerine özel indirimler ve avantajlı hizmetler içeren anlaşmamızı imzalamak üzere buradayız. Konukseverliği için Öztekin’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Baro Başkanı Av. Rıza Öztekin ise, Tünerir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendileri için sağlanan özel olanaklar için teşekkür etti ve merkezin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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