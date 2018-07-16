Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir? Eğer baş ağrısı geçmiyorsa...

İki kişiden birinin ortak sorunu olan baş ağrısını çoğu zaman geçiştiririz. Ancak uzmanlar uyarıyor! Ani gelen, uzun süren, ağrı kesiciye cevap vermeyen ve beraberinde farklı şikayetleri de getiren baş ağrıları ile ilgili mutlaka uzmana başvurulması gerekiyor.

Baş ağrılarının her çeşidinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Nasuh Ağaoğlu,” Baş ağrısı birdenbire aniden başlamışsa, çok şiddetli ise (bu ağrı diğer ağrılardan farklı oluyorsa), ağrı kesicilere cevap vermiyorsa, uzun sürüyorsa, beraberinde bulantı-kusma varsa, eşlik eden nörolojik fonksiyon bozukluğu varsa (görme bozukluğu, çift görme, konuşma bozukluğu), kolda ve bacaklarda felçler, sara nöbetleri gibi belirtiler baş ağrısına eşlik ediyorsa bu ağrı ciddiye alınmalı ve acil olarak tetkik ve tedavilere başlanmalıdır. Ayrıca beyin kanamaları, beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları, beyin iltihabı hastalıkları, beyinde su birikmeleri gibi bu tür hastalıklara bağlı baş ağrıları acildir” dedi.

Her gün ya da gün aşırı meydana gelen baş ağrısı için uzmana başvurmak gerekir.