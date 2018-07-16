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Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir? Eğer baş ağrısı geçmiyorsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Baş ağrısı çoğu kişi için ciddi bir problem olarak görülmese de bazı durumlarda uzmana başvurmak gerektirebilir. Peki baş ağrısı neden kaynaklanır? Baş ağrısı türleri nelerdir? Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı ilaçsız ya da ilaçlı geçmiyorsa ne yapmak gerekir? İşte baş ağrısı ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular...

Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir? Eğer baş ağrısı geçmiyorsa...

İki kişiden birinin ortak sorunu olan baş ağrısını çoğu zaman geçiştiririz. Ancak uzmanlar uyarıyor! Ani gelen, uzun süren, ağrı kesiciye cevap vermeyen ve beraberinde farklı şikayetleri de getiren baş ağrıları ile ilgili mutlaka uzmana başvurulması gerekiyor.

Baş ağrılarının her çeşidinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Nasuh Ağaoğlu,” Baş ağrısı birdenbire aniden başlamışsa, çok şiddetli ise (bu ağrı diğer ağrılardan farklı oluyorsa), ağrı kesicilere cevap vermiyorsa, uzun sürüyorsa, beraberinde bulantı-kusma varsa, eşlik eden nörolojik fonksiyon bozukluğu varsa (görme bozukluğu, çift görme, konuşma bozukluğu), kolda ve bacaklarda felçler, sara nöbetleri gibi belirtiler baş ağrısına eşlik ediyorsa bu ağrı ciddiye alınmalı ve acil olarak tetkik ve tedavilere başlanmalıdır. Ayrıca beyin kanamaları, beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları, beyin iltihabı hastalıkları, beyinde su birikmeleri gibi bu tür hastalıklara bağlı baş ağrıları acildir” dedi.

Her gün ya da gün aşırı meydana gelen baş ağrısı için uzmana başvurmak gerekir.

Hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve sık meydana gelen baş ağrılarında uzmana başvurmak gerektiğinin önemine değinen Dr. Nasuh Ağaoğlu,” Baş ağrılarını birincil ve ikincil baş ağrıları diye ikiye ayırıyoruz. Birincil baş ağrıları genellikle nedenini bilmediğimiz ama kişinin yaşamını etkileyen ama hayatı tehdit etmeyen ağrılardır. İkincil baş ağrılarında ise olayın altında her zaman bir neden vardır (beyin kanaması, beyin iltihabı, kafa içi basınç değişiklikleri vs) ve genellikle nedeninin tedavi edilmesiyle baş ağrıları geçer. Birincil baş ağrısı dediğimiz grupra iki önemli baş ağrısı vardır. Bunlar migren ve gerilin tipi baş ağrılarıdır. Migren baş ağrısının görülme sıklığı ülkemizde yüzde 16.20 oranındadır. Gerilim tipi baş ağrısı başka bir sebebe bağlı olmayan ağrı tipidir. Bunun da oranı yüzde 32’dir. Dolayısıyla her iki kişiden birinde baş ağrısı geçiyor demektir.

Baş ağrısı tanımında beyindeki damarların genişlemesi söz konusu iken gerilim tipi baş ağrısı tanımında boyun kaslarında ya da vucudun diğer kaslarındaki aşırı gerilmenin neden olduğu düşünülmektedir. Özetle kişi ben her gün baş ağrısı çekiyorum ya da bir ayın yarısından fazlasında ağrım oluyor diyorsa bu ağrı diğerlerinden farklı ve işinden gücünden, veriminden alıkoyan bir ağrıysa doktora başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

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