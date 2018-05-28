Baş, boyun ve fıtığa etkili çözüm ‘Kayropraktik’

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’DE sadece Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) eğitimi verilen Kayropraktik tedavisiyle ilgili konuşan BAU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Ağaoğlu, "Kayropraktik tedavi, baş, boyun ve fıtıktan kaynaklı ağrıların nedenlerini ortadan kaldırır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilen bir çok ülkede tamamlayıcı tıp olarak kullanılan kayropraktik mesleği uygulamaları, omurganın yapı bozukluğundan kaynaklanan bir çok rahatsızlığa çare oluyor. İtme, çekme ve özel aletlerle kullanılarak uygulanan tedavi, baş ağrısından, fıtığa kadar bir çok hastalıkta uygulanabiliyor. Mesleğin uygulamalarına ilişkin bilgi veren BAU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Ağaoğlu, kayropraktiğin ameliyat aşamasında olmayan hastalarda etkili olduğunu ve ihtiyaç durumunda diğer sağlık meslekleriyle ortaklaşa yürütülmesiyle daha olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

“AMELİYAT DERECESİNDE OLMAYAN HASTALARA ÇÖZÜM”

BAU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Ağaoğlu, Kayropraktik uygulamasının sinir, kas ve iskelet yapısındaki rahatsızlıkların tanınması ve kişinin hastalıklardan korunabilmesi amacıyla tedavi sunabilen bir meslek grubu olduğunu belirtti. Ağaoğlu, "Kayropraktik tedavinin geçmişi, uzak doğu dövüş sanatından Anadolu’daki şifacıların dahil olduğu yöntemlere kadar dayanıyor. Yani her şeyin geleneksel bir başlangıcı var. Bu da yanılmalarla formalize edilerek çağdaşlaşıyor. Bu tedavi uygulaması, Avrupa’da dört ya da beş yıllık eğitimi verilen medikal bir meslek grubu. Omurganın temel anlamda ameliyatlık boyuttta olmayan yapısına ve mekaniksel rahatsızlıklarına bakıyoruz. Bu mekaniksel rahatsızlıkların içinde fıtık problemi de olabiliyor. Omurganın özellikle hareket bozuklukları olabiliyor. Hasta ameliyatlık durumdaysa ameliyat olmalı. Yoksa hasta ‘ben sizden beş seans kayropraktik tedavisi alacağım’ diyemez. Bakıp değerlendirip ona göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.