"Baş dönmesinin nedeni 'iç kulak' rahatsızlığı olabilir"

İSTANBUL, (DHA)- BAŞ ve vücutta herhangi bir hareket olmaksızın ortaya çıkan hareket hissi baş dönmesi (vertigo) sıklıkla kulakta çınlama, işitme kaybı ile birlikte görülüyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, hastalığın tek taraflı işitme kaybı ve etrafın dönmesi ile ortaya çıktığını belirtti.

Baş dönmesinin tıbbi ismi vertigonun çift görme, yüzde uyuşma ya da mimiklerde kuvvetsizlik, dilde peltekleşme, yutmada güçlük gibi belirtilerle ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, "Periferik vertigo ( iç kulağa bağlı) sıklıkla kulakta çınlama, işitme kaybı ile birlikte görülür ve nörolojik bulgular içermez. Sersemlik hissinin sürekli mi yoksa ara ara mı olduğu, bazı hareketlerle ortaya çıkıp çıkmadığı, ara ara ortaya çıkıyorsa ne kadar sürdüğü önemlidir" dedi.

Hastanın öyküsünün teşhis aşamasında önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Onultan, "Sersemlik hissinin çok basit ya da tehlikeli olabilecek nedenlere bağlı olabilir, onun için hastanın verdiği öykü çok önemlidir. Eğer hasta etrafın döndüğünü (rotasyon şeklinde) tarif ediyorsa, büyük olasılıkla iç kulağa bağlı bir patolojidir" diye konuştu.