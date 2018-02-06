Baş ve boyun kanserleri daha erken belirti gösteriyor

İSTANBUL, (DHA)- BAŞ ve boyun kanserlerinin vücuttaki diğer birçok kanser türüne göre daha erken belirti gösteren hastalıklar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, "Boyunda 2-3 haftadan uzun sürede geçmeyen şişlikler bir doktor tarafından görülmeli. Şişlikler ağız, gırtlak, guatr, lenf ve kan kanserinin ilk belirtisi olabiliyor" dedi.

Baş-boyun bölgesinde yer alan kanserlerin, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu, kanserden ölümlerin yüzde 4’ünü oluşturduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, “Baş-boyun kanserleri, erkeklerde kadınlardan 4-5 kat fazla, 50 yaş üstünde daha sık görülüyor. Baş boyun bölgesi kanserleri içerisinde en fazla gırtlak kanserleri (yüzde 45-50) görülüyor. Kanserlerin gelişiminde; sigara, tütün çiğnenmesi, alkol, genetik faktörler, kötü beslenme, çevresel faktörler, hijyenik faktörler, endüstriyel ürünler, radyasyon ve bazı mikropların rol oynadığı biliniyor” dedi.

Sürekli güneş ışığına maruz kalmanın dudak kanserlerini artırdığını, geniz kanserlerinin oluşmasında ise virüs denilen bazı mikropların etkili olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Tüm kanserlerde olduğu gibi bu bölge kanserlerinde de başarılı tedavi, erken teşhise bağlı. Baş- boyun kanserleri vücuttaki diğer birçok kanser türüne göre erken belirti veren hastalıklardan. Bu nedenle bir takım uyarıcı belirti ve bulguların zamanında dikkate alınması ile erken teşhis konulabiliyor, tedavi başarısı artıyor ve hastanın yaşamını kurtarabiliyoruz” diye konuştu.