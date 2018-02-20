Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, sağlıklı yaşam için yürüdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sabah yürüyüşleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önderliğinde, başlayan ve kent geneline yayılan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Kartepe Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleşti. Düzenlenen yürüyüşe Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanış sıra, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Sabahın erken saatlerinde Kartepe Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda başlayan yürüyüşle 7 kilometrelik yürüyüş parkuru tamamlandı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanları da görme imkanı buldular. Parkurun sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.
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