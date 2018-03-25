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Başbakan Yardımcısı Işık, hastanede incelemeler yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yanındaki heyetle birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık, hastanede incelemeler yaptı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yanındaki heyetle birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu. Ziyarette Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yer aldı.
Ziyarette hastane ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Hastanede yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Işık, yönetimden ileriki zamanlarda yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Işık, hastanede incelemeler yaptı

Başbakan Yardımcısı Işık, hastanede incelemeler yaptı

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