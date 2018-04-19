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Başhekim Doç. Dr. Parlak: “İşimiz çok zor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Başhekim Doç. Dr. Parlak: “İşimiz çok zor”

Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, güzel işler çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığının sağlık alanında kente güzel imkanlar sunduğunu ifade eden Parlak, “Bizler de bu imkanları nasıl kendi vatandaşımıza sunabiliriz şeklinde bir gayret içerisindeyiz. Ekibimizin neredeyse tamamı yeni ve bizler de bunu bir avantaj olarak görüyoruz. Dinamik ekibimiz bize çok iyi katkılar sunuyor. Ancak bin 500 yatak kapasitesine sahip bir hastanede, vatandaşa nitelikli bir hizmet sunmak gerçekten kolay bir iş değildir. Hiç kimse mükemmel değildir, bizler de mükemmel olduğumuzu asla iddia etmiyoruz. Burada eksiklerimiz, hatalarımız elbette ki olacaktır. Bizler nasıl biraz daha iyiye getirebiliriz çabası içerisindeyiz” dedi.
Hastane başhekiminin katkısı ne ise, en alt kademedeki bir personelin de katkısının aynı şekilde olduğunu dile getiren Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaptığı faydasından hiçbir eksilme olmadan hiyerarşik düzenin en altında kim varsa onlarda aynı şekilde bundan pay sahibidir. Aynı oranda buna katkı sağlıyorlar. Gerçekten işimiz zor. Ancak bu konuda daha iyiye yürüyeceğiz.”
Hastane yönetiminin katıldığı program, soru-cevap bölümüyle son buldu.

Başhekim Doç. Dr. Parlak: “İşimiz çok zor”

Başhekim Doç. Dr. Parlak: “İşimiz çok zor”

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