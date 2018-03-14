HABER

Başhekim Kelleş’den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Başhekim Kelleş’den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Sağlıklı hayatın insanların vazgeçemeyeceği temek bir hak olduğunu kaydeden Kelleş, “Sağlıklı hayat insanların vazgeçemeyeceği temek bir haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, toplumun en önemli şartlarından biridir. Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasına emek veren sağlıkçıların hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Bu duygu ve düşüncelerle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hizmet veren değerli hekimlerimiz 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştıKadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştı
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıçam heyetinden Başiskele Belediyesi’ne ziyaret

Sarıçam heyetinden Başiskele Belediyesi’ne ziyaret

CHP’li Kiraz’dan 14 Mart Tıp Bayramı değerlendirmesi

CHP’li Kiraz’dan 14 Mart Tıp Bayramı değerlendirmesi

Çamlıca öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramını unutmadı

Çamlıca öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramını unutmadı

Trabzon’da “14 Mart Tıp Bayramı” etkinlikleri

Trabzon’da “14 Mart Tıp Bayramı” etkinlikleri

Sağlıkta ‘Yılın Enleri’ belli oldu

Sağlıkta ‘Yılın Enleri’ belli oldu

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kan bağışında bulundu

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kan bağışında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.