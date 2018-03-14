Başhekim Kelleş’den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sağlıklı hayatın insanların vazgeçemeyeceği temek bir hak olduğunu kaydeden Kelleş, “Sağlıklı hayat insanların vazgeçemeyeceği temek bir haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, toplumun en önemli şartlarından biridir. Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasına emek veren sağlıkçıların hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Bu duygu ve düşüncelerle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için hizmet veren değerli hekimlerimiz 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.