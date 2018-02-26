Başil’de 78 kişi sağlık taraması hizmetinden faydalandı

2017 Aralık ayında, hastanelere ve sağlık merkezlerine erişimleri zor olan ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik 12 kişilik ekip,1 ambulans ve 1 gezici sağlık aracıyla birlikte sağlık taraması hizmeti vermeye başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yenişehir ilçesinde yer alan Başil Mahallesi’nde kadın, çocuk ve yetişkin olmak üzere 78 kişi sağlık taraması hizmetinden faydalandı.

Hastanelere ve sağlık merkezlerine erişimleri zor olan ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet edenlere yönelik sağlık taraması başlatan ve şuana kadar 471 kişiye hizmet veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yenişehir ilçesi Başil Mahallesi’nde 78 kişinin sağlık muayenesini gerçekleştirdi. Sağlık taraması hizmetinde doktor, hemşire, laborant ve idari personel olmak üzere 10 sağlıkçı, acil durumlar için 1 ambulans ile 1 gezici sağlık aracı görev aldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda mahallelinin ücretsiz kan, kan grubu, kan şekeri, hepatit testleri, şeker ile tansiyon ölçümleri ve şikayetlerine göre doktor tarafından normal muayeneleri yapıldı. Oluşturulan mobil eczane bölümünde muayenesi gerçekleşen hastaların ihtiyaçlarına göre ücretsiz ilaçlar dağıtıldı.