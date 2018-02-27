HABER

Basın mensupları ve kamu çalışanları için ilk yardım kursu başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 13:57 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, basın mensupları ve kamu çalışanlarına yönelik ilk yardım kursu başlatıldı.29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği doğrultusunda başlatılan ve 2 gün sürecek olan eğitime, basın mensupları ve Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz.

Basın mensupları ve kamu çalışanları için ilk yardım kursu başladı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, basın mensupları ve kamu çalışanlarına yönelik ilk yardım kursu başlatıldı.

29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği doğrultusunda başlatılan ve 2 gün sürecek olan eğitime, basın mensupları ve Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney, Eğitim Sorumlusu Dr. Fatma Gündoğan ve birim çalışanları katıldı.

Katılımcılara interaktif ve uygulamalı genel ilkyardım ana konularından; ilkyardım nedir, cil tedavi nedir, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve uygulama, bilinç bozuklukları, kanamalar,112 nasıl ve hangi durumlarda aranmalı, arı sokması, göze ve kulağa yabancı cisim batması, kırık, çıkık, burkulma, boğulma, zehirlenmeler, yanık ve donmalar, hava yolu tıkanması ve koma pozisyonu gibi konular anlatılacağı eğitim sonrasında, yazılı ve uygulama ölçme ve değerlendirmelerinden başarılı olan katılımcılara İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı verileceği ifade edildi.

Söz konusu eğitimler, 2018 yılı içerisinde yine güvenlik güçlerine, kamu/kurum ve kuruluşlarına, AFAD, itfaiye ekiplerine, talep eden personele ve vatandaşlarımıza yönelik olarak devam edecek.

Basın mensupları ve kamu çalışanları için ilk yardım kursu başladı

Basın mensupları ve kamu çalışanları için ilk yardım kursu başladı

Basın mensupları ve kamu çalışanları için ilk yardım kursu başladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

İlginizi Çekebilir

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara menepoz tüyoları

Kadınlara menepoz tüyoları

Gıda mühendislerinden sakatat açıklaması

Gıda mühendislerinden sakatat açıklaması

Horlama ve uykuda nefes kesilmesine dikkat

Horlama ve uykuda nefes kesilmesine dikkat

Özel Deva Hastanesinden ekip başarısı

Özel Deva Hastanesinden ekip başarısı

3,5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali'ye ilik nakli yapıldı

3,5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali'ye ilik nakli yapıldı

Aktaş: "Sağlıkta kalite artıyor"

Aktaş: "Sağlıkta kalite artıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.