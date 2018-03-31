Başkan Akın, Sağlık çalışanlarını unutmadı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası münasebeti ile Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen 112 Acil Sağlık Hizmetleri etkinliğine katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç’un konuşması ile devam etti. Program Tiyatro gösterisi, sokak röportajları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Programın ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İnsanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmak için fedakarca çalışan tüm Acil Tıp çalışanlarının Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası’nı kutlar, bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.