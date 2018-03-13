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Başkan Asya’dan Tıp Bayramı mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaparak bu hizmeti sunduğunu ifade eden Başkan Asya mesajında; "Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilen reformlarla sağlık hizmetlerimiz Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Son olarak bazı illerimizde hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi ile standartların üstüne çıkıldığını görmekteyiz. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız ve sağlık alanında görev yapan tüm çalışanlarımız, büyük özverilerle bizler için gece gündüz çalışmaktadırlar. Öncelikli görevleri insan hayatı ve sağlığı olan bu kardeşlerimizin emeklerinin tarifi yoktur. Zaman zaman kendilerine yönelik gerçekleştirilen şiddeti her platformda kınadığımız gibi bunun bir insanlık suçu olduğunu da dile getiriyoruz. İnsanlar için hayatından feragat eden sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri değeri göstermemiz gerekir. Dolayısıyla bizler için çok elzem olan bu konuda, insanlığa sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinerek bu mesleği yürüten sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu vesile ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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