Başkan Asya’dan Tıp Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, sağlık hizmetlerinin insanların en önemli talepleri arasında bulunduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaparak bu hizmeti sunduğunu ifade eden Başkan Asya mesajında; "Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilen reformlarla sağlık hizmetlerimiz Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Son olarak bazı illerimizde hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi ile standartların üstüne çıkıldığını görmekteyiz. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız ve sağlık alanında görev yapan tüm çalışanlarımız, büyük özverilerle bizler için gece gündüz çalışmaktadırlar. Öncelikli görevleri insan hayatı ve sağlığı olan bu kardeşlerimizin emeklerinin tarifi yoktur. Zaman zaman kendilerine yönelik gerçekleştirilen şiddeti her platformda kınadığımız gibi bunun bir insanlık suçu olduğunu da dile getiriyoruz. İnsanlar için hayatından feragat eden sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri değeri göstermemiz gerekir. Dolayısıyla bizler için çok elzem olan bu konuda, insanlığa sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinerek bu mesleği yürüten sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu vesile ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürmesi için en zor koşullarda bile fedakarca çalışan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Hayat kadınının serveti dudak uçuklattı
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum