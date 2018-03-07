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Başkan Baran, “Sağlıkta çağ atladık”

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Körfez Devlet Hastanesini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Sağlıkta çağ atladık” dedi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı İsa Taş ile birlikte Körfez Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulundu.

Başkan Baran, “Sağlıkta çağ atladık”

Körfez Devlet Hastanesini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Sağlıkta çağ atladık” dedi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı İsa Taş ile birlikte Körfez Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulundu. İlk olarak Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık ve personel ile bir araya gelen Baran, daha sonra muayene için hastaneye gelen vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Türkiye’nin sağlık alanında çağ atladığını belirten Başkan İsmail Baran, “Eski günleri hatırlayın. Ülkemiz güçlendikçe, sağlık alanında da halkımızın taleplerini karşılayan hizmetler ile çağ atladık. Kocaeli’de de sağlık alanında büyük yatırımlar hayata geçiriliyor. Şehir Hastanemiz hızla yükseliyor. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Sağlık Bakanlarımıza, Kocaeli’deki sağlık yatırımlarında büyük katkıları Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a ve milletvekillerimize de teşekkür ediyorum” dedi.
Körfez Devlet Hastanesi’nin ek binası için de projenin neredeyse tamamlanma noktasına geldiğini dile getiren Başkan Baran, “Gerçekten Körfez’in ihtiyacı olan bir projeydi. Tamamen Körfez Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla yatırımı gerçekleştireceğiz. Bakanlıkta projeye son hali veriliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Baran, “Sağlıkta çağ atladık”

Başkan Baran, “Sağlıkta çağ atladık”

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