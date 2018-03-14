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Başkan Çerçi Tıp Bayramında sağlıkçıları ziyaret etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi Tıp Bayramında sağlıkçıları ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Kendisi de bir tıp doktoru olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personelini ziyaret eden Başkan Mehmet Çerçi, çalışanların bayramını kutlayarak, çiçek verdi.
Ziyarette Belediye Başkanı Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel de eşlik etti. Hasta ve yakınlarıyla da sohbet eden Başkan Çerçi, günün önemine dikkat çekerek, “İşini büyük bir özveriyle yapan hekimlerimiz tıp sektörünün gelişmesi ve büyümesi için büyük çaba harcıyor. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkması için tüm sağlık çalışanları fedakarca çalışmaktadır. Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimizin ve tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken; sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.

Başkan Çerçi Tıp Bayramında sağlıkçıları ziyaret etti

Başkan Çerçi Tıp Bayramında sağlıkçıları ziyaret etti

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