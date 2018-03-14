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Başkan Kale sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek birer çiçek takdim etti.Daha önce hiçbir belediye başkanının kendilerini ziyaret ederek tıp bayramlarını kutlamadığını ifade eden sağlık çalışanları bu duyarlı davranıştan dolayı Başkan Kale’ye teşekkür etti.Sağlık sektöründe çalışanların kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı onur duyduğunu ifade eden Başkan Kale; “Siz değerli sağlık çalışanları kutsal bir görevi icra ediyorsunuz.

Başkan Kale sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek birer çiçek takdim etti.
Daha önce hiçbir belediye başkanının kendilerini ziyaret ederek tıp bayramlarını kutlamadığını ifade eden sağlık çalışanları bu duyarlı davranıştan dolayı Başkan Kale’ye teşekkür etti.
Sağlık sektöründe çalışanların kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı onur duyduğunu ifade eden Başkan Kale; “Siz değerli sağlık çalışanları kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Çünkü gece gündüz demeden karşılıksız çalışarak halkımızın sağlık problemlerine çözüm üretmektesiniz. Bunu yaparken de fedakarca insani bir görev üstlenmektesiniz. Yoğun ve stresli bir o kadar da önemli bir görev icra eden doktor, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni gibi tüm sağlık çalışanlarımıza karşı daha hassas ve duyarlı olmamız gerekmektedir. Sizlerin zaman zaman karşılaştığı saldırı ve şiddet olaylarını kınıyorum. Bu nedenle şunu belirtmek isterim ki siz değerli sağlık çalışanlarımızı sadece yılda bir kere değil her zaman hatırladığımızı ve önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlar saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Başkan Kale sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

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