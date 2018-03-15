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Başkan Karabacak, sağlık çalışanları ile bir araya geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Yerel Buluşmalar” adı altında düzenlenen toplantıda ilçedeki sağlık temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.Darıca Belediyesi’ne ait bir restaurantta düzenlenen yemeğe Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç.

Başkan Karabacak, sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Yerel Buluşmalar” adı altında düzenlenen toplantıda ilçedeki sağlık temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Darıca Belediyesi’ne ait bir restaurantta düzenlenen yemeğe Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş ve hastane yönetimi, Başkan Karabacak’ın eşi Teslime Karabacak ile ilçede görev yapan doktor ve sağlık personeli katıldı.
Yemeğin ardından söz alan Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş böylesine anlamlı bir günde kendilerini ağırlayan Başkan Karabacak’a teşekkür ettiler. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında, “Ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar ve yasal düzenlemelerle gerek bu alanda çalışanların çalışma şartlarında önemli oranda düzenlemeler yapılması ve gerekse halkımızın sağlık hizmetlerinden daha iyi bir şekilde istifadesi sağlanmış olup, sağlık alanında ülkemiz büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu önemli günde sizlerle birlikte olduğumuzdan dolayı son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, çalışma hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Başkan Karabacak, sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Başkan Karabacak, sağlık çalışanları ile bir araya geldi

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