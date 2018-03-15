Başkan Karaçoban bir engelli vatandaşa daha yardım elini uzattı

Alaşehir Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Başkan Karaçoban, 6 aydır yatağa mahkum yaşayan ve ileri derecede Alzheimer hastası olan 83 yaşındaki Rahime Güdücü’ye tekerlikli sandalye hediye ederek yaşlı kadının yüzünü güldürdü.
Alaşehir Belediyesi, yaptığı örnek çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Fatih Mahallesi 4 Nolu Sokakta ikamet eden engelli Rahime Güdücü isimli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. 6 aydır yatağa mahkum yaşayan ve ileri derecede Alzheimer hastası olan 83 yaşındaki Rahime Güdücü Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’a çok teşekkür etti. Tekerlekli sandalyeyi Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sedat Dikçe tarafından hediye edildi.
‘Engelli vatandaşlarımızın yanındayız’
Engelsiz bir Alaşehir hedeflediklerini ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Biz sadece bu konuda değil, her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz” dedi.
Tekerlekli sandalye teslimi sırasında duygulandığı gözlenen Güdücü, “Başkanımız Gökhan Karaçoban’a çok teşekkür ediyorum. Şu an yaşadığım mutluluğu anlatamam. Allah razı olsun” diye konuştu.
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