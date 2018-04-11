Başkan Karaosmanoğlu: “Çözüm odaklı çalışarak vatandaşımızın duasını alıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’deki rehabilitasyon merkezlerimizin bütün sahipleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Kocaeli’de hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin sahipleri ve yöneticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile buluştu. Engelli bireylerin eğitim aldığı merkezlerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelliler noktasında sorumluluğumuzun yüksek olduğu bir alanda hep birlikte hizmet ediyoruz. Yetim bir Peygamberin ümmeti olarak kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini ve engellileri sahiplenerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler çözüm odaklı çalışarak vatandaşımızın duasını alıyoruz” dedi.

Kandıra’da hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sahibi Pakize Esra Uluce’nin organize ettiği buluşmada, 14 yıldır çözüm merkezli bir anlayışla sosyal projeler üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mahcup olmadan, eğilip bükülmeden yardım aldıkları bir sistem geliştirmenin yanı sıra engelli bireylerimiz ve aileleri için de projeler üretiyoruz. Yaşam, engellerle örülü bir süreçtir. Bu vesile ile sizlerin karşılaştığı sorunlara ve taleplere karşı hızlı bir çözüm bulmak bizlerin görevidir. Sizlere hizmeti aslında engelli insanımıza yapılmış olarak görüyoruz. Aynı hedef doğrultusunda hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Engelli bireylerinin ve ailelerinin dinlenebileceği ve kendilerine vakit ayırabilecekleri iki ayrı merkezin Gebze ve İzmit bölgesinde inşa edeceklerini de belirten Karaosmanoğlu, “Bu projelerin yapımı öncesi teknik arkadaşlarımız sizleri dinleyerek önerilerinizi dikkate alacaklar. Binaların ve çevresel kullanımı noktasında engelli yavrularımıza ve kardeşlerimize en kullanışlısını birlikte hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan her vatandaşın hayata bakışının olumlu yönde değiştiğine vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Dünyanın kalbi kocaman. Hepimizi merhametiyle sarıp sarmalayacak kadar büyük. Buradaki herkesin, dünyanın şefkatli ve aslında yaşanası bir yer olduğunu tecrübe ettiğine inanıyorum. Her ne yaşamış olursak olalım, ne engelimiz olursa olsun, Hayata tutunmaktan ve birbirimizi sevmekten asla vazgeçmeyelim. Engellilere sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu amaçla daha fazla kurumsallaşalım, ortak hareket edelim, projeler üretelim. Çünkü hayat sevince ve belli bir amaçla çalışınca güzel” diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de yer aldığı ziyarette engellilerin ve ailelerinin karşılaştığı eksiklikler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Başkan Karaosmanoğlu, İzmit’te yer alan ve yılda en az bir kez rehberlik araştırma merkezi’ne gitmek zorunda kalan engellilerin ve ailelerin otopark problemi ve ulaşımda yaşadıkları sorunlar da ele alındı. Bu konuda da Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile bir telefon görüşmesi yapan Karaosmanoğlu, mevcut binanın engellilerin daha rahat ulaşabileceği bir yere taşınması noktasında da fikir birliğine varıldı.

Rehabilitasyon Merkezi sahipleri düzenledikleri bu toplantıya katılarak yaşanan aksiliklere karşı çözüm merkezli bir anlayışla hareket etmesine yeni örnekler kattığı için Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ettiler. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.