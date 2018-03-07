Başkan Karaosmanoğlu GOSB Tıp Merkezini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Anadolu Vakfı çatısı altında kurulan Anadolu Sağlık Merkezi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi iş birliği GOSB Tıp Merkezi’ni ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Anadolu Vakfı çatısı altında kurulan Anadolu Sağlık Merkezi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi iş birliği GOSB Tıp Merkezini ziyaret etti. Türkiye’de bir organize sanayi bölgesi tarafından kurulan ilk tıp merkezi olma özelliğini de taşıyan GOSB Tıp Merkezi’nde inceleme yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Hizmete giren bu sağlık merkezimiz bu bölgedeki çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak. SGK ile anlaşmalı olması da OSB’lerde çalışan kardeşlerimizin direkt faydalanmasına da vesile olacaktır. Ortaya koyulan bu irade ve hizmet için GOSB ve Anadolu Sağlık Merkezi yöneticilerini kutluyorum” dedi.

Kocaeli’nin sağlık alanında önemli bir yerde olduğunu ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin ve Kocaeli’nin sağlık alanında yaşadığı gelişme tüm dünyaya örnektir. Başarılı insan kaynağı ile her gün kendi yenileyen özel ve vakıf hastaneleriyle kentimiz sağlık noktasında yurt dışından gelen insanlara da hizmet verdiğini görmek şahsımı çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Yapılan yatırım sayesinde işçilerin kaliteli sağlık hizmeti alacağını dile getiren Karaosmanoğlu, “Anadolu Sağlık Merkezi’nin uzmanlığı ve tecrübesinin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmasından dolayı mutluluk duyuyorum. GOSB Tıp Merkezinin verdiği hizmetlerle bu bölgedeki sağlık ihtiyacına cevap verecektir” şeklinde konuştu.

Hastanenin çalışma koşullarından bahseden İş Geliştirme Direktörü Cengiz Gül, “Anadolu Sağlık Merkezi olarak dünya standartlarında sağlık hizmeti sunma misyonumuzu Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. Anadolu Sağlık Merkezi GOSB Tıp Merkezi yaklaşık 900 metrekarelik alanda Acil Servis, İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Genel Cerrahi branşlarında hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tıp Merkezimiz SGK anlaşmalı olarak hizmet sunacak” ifadelerini kullandı.

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ise “Kurulduğu günden bugüne, kalıcı ve örnek projelere imza atan GOSB, Türkiye’de bir Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan ilk Tıp Merkezi olma özelliğini taşıyan GOSB Tıp Merkezi projesi ile ‘Örnek OSB’ imajının altını bir kez daha kalın bir çizgiyle belirginleştirmiştir. GOSB Tıp Merkezi, bölgemizdeki 25 bini aşkın çalışanın kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için attığımız önemli bir adımdır. Anadolu Sağlık Merkezi iş birliği ile attığımız bu adımın bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm GOSB ve Anadolu Sağlık Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.