Başkan Karaosmanoğlu: Sağlıkta çağ atladık

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Aile Saglıgı Elemanları Dernegi ve yönetimi makamında ağırladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Nur Serttas ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Karaosmanoğlu, “Daha önceki yıllarda vatandaşlarımızın çok basit ameliyatları için bile yurt dışına gittiği bir Türkiye’den, bugün dünyaya sağlık alanında hizmet veren bir ülkeye ulaştık. Halkımız sağlık alanında atılan adımlar son derece memnun. Bunun sağlanmasında sağlık sektöründe çalışan doktorundan hizmetlisine kadar bütün sağlık camiasının katkısı var” dedi.

Hizmete almaya başladığımız şehir hastaneleri ve yapımı devam edenlerle birlikte ülkemizin sağlık alanında çok büyük başarılara imza attığını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşımızın taleplerine cevap veriyoruz. Bakınız Anneler Süt Projesinden, spor alanlarının yapımına kadar farklı birçok alanda sağlıklı yaşamın önemi için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Kocaeli’de yapımı süren Şehir hastanesinin de sağlık alanında atılmış devasa bir adım olduğunu sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Artık ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması ile halkımızın taleplerine karşılık verilen hizmetler de artık Türkiye’nin çağ atlamasına vesile olmuştur. Vatandaşlarımızın bu alanda duyduğu memnuniyetin sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hükümetlerimize ve Sağlık Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kocaeli’de gerçekleştirilen sağlık yatırımlarında büyük katkılarıyla takiplerini gerçekleştiren Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a ve milletvekillerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.