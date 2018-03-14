Başkan Kayda, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Salihli Belediyesi Prof. Dr. Nurettin Fişek Polikliniğini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Tüm sağlık çalışanlarının daha modern çalışma şartları içinde olması temennisi ile Tıp Bayramlarını kutlayan Başkan Kayda, yeri geldiğinde sizlere canımızı emanet ediyoruz. Bizler için gece gündüz çalışıyorsunuz” dedi.

Karaoğlu, hastaneleri ziyaret etti

Öte yandan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede hizmet veren hastaneleri ziyaret etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan ile birlikte ziyarette bulunan Başkan Yardımcısı Karaoğlu ilçedeki 3 özel hastanenin başhekimleri ve yönetim kurulu başkanlarıyla, Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ufuk Türkmen ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç’i ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.