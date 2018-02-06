Başkan Mete Memiş’e teşekkür plaketi

Bayburt Dostlar Eğitim Kültür Sanat Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Bayburt Belediyesi eski Başkanı Bekir Çetin ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Çetin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Dernek Başkanı Bekir Çetin ile yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Mete Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek Bayburt için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim ettiler.