Başkan Özdemir’den Türk Sağlık-Sen’e “Hodri meydan”

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Kiraz Devlet Hastanesindeki olaylar hakkında açıklama yapan Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi’ne “Hodri meydan” dedi.

Açıklamasında “Bizler sendikal mücadelede başarıya ulaşmış, sadece üyelerimiz için değil bütün sağlık çalışanları için yürüttüğümüz sendikal mücadele neticesinde elde ettiğimiz kazanımlar nedeniyle sağlık çalışanlarının gönlüne girebilmiş bir sendikayız” diyen Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Maalesef malum sendikalar; üyelerinin, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla uğraşmak, onlar için bir kazanım elde etmek yerine ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla yalan yanlış ithamlarla ve tehditlere varan ifadelerle üyelerimizi ve bizleri karalamaya çalışmaktadır. Son olarak Kiraz Devlet Hastanesi temsilcimiz Yakup Pelgür hakkında, kendilerine anlatılan hikayeyi gerçekmiş gibi anlatıp sağlık çalışanları arasında birlik ve beraberliği zedeleyici ve aynı zamanda da milletin nezdinde sağlık çalışanlarının itibarını küçük düşürücü ifadelere, yalan yanlış ithamlara ve iftiralara başvurmuşlardır. ‘Temsilcimiz kendi üyesini ve nöbetçi doktoru darp etti, hakaret ve tehdit etti’ diyerek açıklama yapan malum sendika başkanı, yalancılıkta yeni bir çığır açmıştır. Aynı zamanda ‘ortada kamera görüntüleri var’ diye de ciddi bir iddiada bulunmuştur. Hukukta genel bir kavram bulunmaktadır: Müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir” dedi.

Özdemir, şöyle devam etti: “Kamera görüntülerinden böyle bir hadisenin vuku bulmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu olayda ismi geçen doktor hanımın şahitliği de bunu ispatlamaktadır. Bu olay çok talihsiz ve bir o kadar da düşündürücüdür. Mayıs ayı, yani yetki dönemi yaklaştığı için paniğe kapılanlar; çaresizlikten, yaşanmamış bir hadiseyi gerçekmiş gibi sunmakta ve kamuoyunu yanıltarak bundan medet ummaktadır. Kimsenin ama hiç kimsenin her mayıs döneminde sağlık çalışanları gererek kutuplaştırmaya, ekip ruhunu benimseyen sağlık çalışanlarının birlik ve beraberliğini zedelemeye ve sağlık çalışanlarına karşı toplumda güven ve itibar kaybına yol açabilecek ve hedef gösterilmesine neden olacak ithamlarda bulunmaya hakkı yoktur.”

Sağlık-Sen olarak söz konusu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını da açıklayan Özdemir, “Malum sendika başkanının yalanları yalnız bununla da sınırlı değildir. Daha önce de defalarca temsilcilerimiz hakkında yalan yanlış ifade ve hakaretlerde bulunmuş olup; bu olaylarla ilgili hukuk mücadelemiz de devam etmektedir. Tazminat davalarından kazanılacak olan paraları da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyorum. Yalan yanlış ithamlar ve iftiralar size prim kazandırmaz. Yapmış olduğunuz bu hareketlerle kendinizi küçük düşürdüğünüz farkında değilseniz biz hatırlatalım, çamur ve iftira atarak mevcut bulunan üyelerinizi de kaybedeceğinizi hatırlatmak isteriz. Yaptığınız iftiralarla temsilcilerimizi bu işten soğutup, bırakmalarını sağlamaksa amacınız, bilakis temsilcilerimizi tüm olaylar karsısında daha da kenetlenerek sizleri mayıs ayında hezimete uğratacaktır. Sivil toplum kuruluşları birbiriyle çarpışarak değil, yalan, iftira çamur atarak değil, ancak ve ancak mensup olduğu camianın hak mücadelesinde kendini gösterir. Bu tip oyunlarla bir yere gelinmez. Bu yaşananlar başarısızlığın ve acizliğin sonucu egosuna yenik düşmüş kişi veya STK’ların eseridir” ifadelerini kullandı.