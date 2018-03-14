Başkan Şahin’den sağlık çalışanlarına karanfil

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Çilhane Aile Sağlığı Merkezi, Burhan Yelken Aile Sağlığı Merkezi ve Stad Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.

Başkan Şahin ziyaretinde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı, hastalara ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Başkan Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ dizeleri, sıhhatin önemini çok güzel özetliyor. Sıhhatimizi korumak öncelikle bizlerin görevi. Ancak bir insan olarak her türlü hastalığa maruz kalabiliyoruz, çeşitli sorunlarımız oluyor. Bizleri doğduğumuz andan itibaren ta ki ölene kadar bazen çok zor şartlar içerisinde en küçük bir rahatsızlığımızda takip eden ve sorunlarımıza çare üreten sağlık çalışanları tüm insanlık için büyük hizmetler vermektedir. İnsanlığa hizmette sınır tanımayan kar kış, dağ bayır, gece gündüz demeden yeri gelip kendi sağlığını hiçe sayarak hizmet veren sağlık personelimizin bizlerdeki emeğini hafife alamayız. Bugün ülkemiz, tıp alanında önemli atılımlar yapmış, büyük mesafeler kat etmiştir. İnşallah bu alanda hizmetler daha da ileri seviyelere ulaşacaktır” dedi.