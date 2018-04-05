Başkan Sekmen’den Avukatlar Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Mehmet Sekmen, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Avukatlarımız, hukuk devletimizin en önemli sacayağı, yargının da en temel unsurudur. Yargının bağımsız olmasındaki en önemli unsurlardan biri de kuşkusuz savunma hakkıdır. Savunma hakkını kullanan ve mesleki gereklerini her zaman yerine getiren avukatlarımız, adaletin sağlanmasında, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde ve yargıyla ilgili konularda temel rol oynamaktadırlar. Avukatlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve karşılaşılan sorunların giderilmesi yönünde yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle yargının en temel unsuru olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.”
Maltepe'de korkutan yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum