Başkan Sözen’den, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Başkan Şükrü Sözen, yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sağlıklı yaşamanın insanoğlunun en temel hakkı olduğunu dile getiren Sözen, " Tıp biliminin amacı ise tüm insanların daha sağlıklı yaşamalarına imkan sunarak vatandaşlara hizmet etmektir. İnsanlığa bu temel ilkeden yararlanma imkanını sunanlar, gecesini gündüzüne katarak hayatlarını insan sağlığına adamış olan sağlık çalışanlarımız ve onurlu mesleklerini icra eden hekimlerimizdir.Yaşam içerisinde değişik statülere sahip olan hekimlik mesleği, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen yaklaşımıyla, kutsal, saygın ve onurlu bir meslektir."dedi.

Sözen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " Sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin, günümüzün zor şartlarına rağmen mesleklerini yılmadan icra etmesi hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hekimlerimize olan inancının isabetliliğini, bu özel günde bir kez daha görüyor ve anlıyoruz.

"Şiddet olaylarını kınıyoruz"

Tıpta son günlerde yapılan gelişmeleri yakından ve memnuniyetle takip ediyoruz. Bölgemizdeki hekimlerimizin de büyük başarılara imza attığını görüp memnun oluyoruz. Hayat kalitesini düşüren hastalıklara karşı da her gün küresel ölçekte yankı bulan gelişmeler ve yeniliklerle mücadele eden tıp bilimine ve camiasına hiç şüphesiz çok şey borçluyuz. Her türlü olumsuz şartlarda görevini yapmaya çalışan, gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını ise kınıyoruz. "

Sözen, insan yaşamına değer veren ve bu uğurda mesleki ve yaşamsal değerlerine bağlı kalan tüm Türkiye ve Manavgat’ta hizmet veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti.