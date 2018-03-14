Başkan Türel, Tıp Bayramı’nı kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Türel, sağlık alanında önemli hizmetler sunduklarını belirterek, “Belediye Başkanı olarak önceliğim vatandaşa dokunan hizmetler yapmak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sağlık çalışanlarını unutmadı. 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Akdağ, TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Bakım Merkezi, Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Yaşam Merkezi doktorları ve sağlık çalışanları ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı ve çalışanları katıldı.

"Tarihsel önemi var"

Tıp Bayramının tarihsel bir önemi olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Tıp Bayramı ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda İstanbul’un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı kahraman tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlanıyor. Bu bayram bizim için o günden bugüne kadar fevkalade önem arz ediyor. Yine Sultan 2. Mahmut döneminden beri aslında 14 Mart 1827 yılında yapılan, o zaman ki adı ile Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire yani bugünkü adıyla tıp fakülteleri o günlerden bugünlere geliyor. Bizim için tarihsel bir önemi var tıp bayramlarımızın. Bu vesileyle hepinizin Tıp Bayramını kutluyorum” dedi.

"Antalya’nın her yerine sağlık hizmeti veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli hizmetler vermeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Türel, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Antalya’nın en doğusundan en batısına kadar sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti. Zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olan evde sağlık hizmetinin 2005 yılından bu yana başarıyla sürdüğünü belirten Türel, son 4 yılda 3 bin 362 kişiye evde sağlık hizmeti, 31 bin 498 kişiye hemşirelik hizmeti sunulduğunu söyledi.

"Değeri parayla ölçülemeyecek hizmetler veriyoruz"

“Benim Belediye Başkanı olarak önceliğim vatandaşa dokunan hizmetler yapmak” diyen Başkan Menderes Türel, TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Bakım Merkezi’nde kronik hastalığı olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türel, burada sunulan hizmetin parayla pulla ölçülemeyecek değerde olduğunu ifade etti.

Başkan Türel, Kızıltoprak Mahallesi’nde 24 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, “Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde Atatürk Devlet Hastanemize bağlı semt polikliniği Ketem, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gebe okulu, aile sağlığı merkezini de içinde barındıran bir tesisi hizmete sunduk. Adeta orta ölçekli bir hastaneyi Kızıltoprak mahallemize kazandırdık” dedi.

Başkan Menderes Türel, yemeğin sonunda doktorlar ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.