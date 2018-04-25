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Başkan Uysal 112’yi ziyaret etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.Vefakarca çalışan, hayat kurtaran sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile gece gündüz demeden mesai yürüttüklerine dikkat çeken Uysal, 112 Acil Servis personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Uysal 112’yi ziyaret etti

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.
Vefakarca çalışan, hayat kurtaran sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile gece gündüz demeden mesai yürüttüklerine dikkat çeken Uysal, 112 Acil Servis personeline çalışmalarında başarılar diledi. İnsan hayatının tehlikede olduğu anda ilk müdahaleyi yapan acil servis merkezi çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyleyen Başkan Uysal, “Zamanla yarışıyorlar. Yaptıkları işin zorluğu ve ciddiyeti büyük” diye konuştu. Sağlık İstasyonu çalışanları da Başkan Uysal’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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