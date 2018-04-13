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Başkan Üzülmez, KAR-MEK kursunu ziyaret etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

MEK kursiyerlerini ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Arslanbey Oteşe mevkii için projeyi hazırladık” dedi.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Şefkatiye Mahallesi KAR-MEK kursunu ziyaret etti.

Başkan Üzülmez, KAR-MEK kursunu ziyaret etti

MEK kursiyerlerini ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Arslanbey Oteşe mevkii için projeyi hazırladık” dedi.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Şefkatiye Mahallesi KAR-MEK kursunu ziyaret etti. Kursiyerler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Başkan Üzülmez, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Başkan Üzülmez, “Kadınlarımıza kazandırdığımız projeler ile gurur duyuyoruz. Her yere ulaşan hizmetler ürettik. İlçemiz genç olmasından dolayı hızla yapılması gereken hizmetleri yerine getirdik. Birçok noktada görülen hizmetleri tamamladık” dedi.
Arslanbey Oteşe mevkisi için proje hazırladıklarını belirten Üzülmez, “50-60 yıldır yaşanan sorunlar var. Sorunları uzlaşı ile çözülmesi gerekiyor. Gereken ödemeyi belediye olarak biz karşılayacağız. Bu konuda sadece belediyenin iradesi yetmiyor. Arslanbey ile Şefkatiye arasında büyük bir spor kompleksi yapıyoruz. Şuyulandırmalar bitirildi gençlerimiz faydalanacaktır. Yeni camimiz tamamlanmak üzeredir. Mevcut camii için de bir araya gelerek orayı meydan mı, mahalle konağı mı yapalım? Mahalle sakinleriyle konuşup birlikte karar vereceğiz” diye konuştu.
Birliktelik duygusuyla Kartepe’yi yönettiklerini ifade eden Üzülmez, “120 bin nüfuslu, hızla büyüyen, gelişen ve yüzünü turizme dönmüş genç bir ilçeyiz. Alt ve üst yapı da teknik ve hukuki ufak tefek pürüzler dışında hiçbir aksamamız yok. Sosyal alanda yatırım ve proje belediyeciliği açısından kısa sürede örnek gösterilen bir belediye konumuna geldik. Kaynak ve yönetim kabiliyetimiz ve sizlerin desteği ile bugün hep birlikte yaptıklarımız, gelecekte neler yapabileceğimizin göstergesidir. İyi ki varsınız, güveniniz ve desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kadın kursiyerlerimizin istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Üzülmez, “Yaşadığımız yeri projelerimizi sahiplenmemiz, geliştirmeye çalışmanız çok önemli ve güzel. Bize azim veriyor. Tabi ki bunların imkanlar dahilinde ihtiyaç durumlarına göre titizlikle değerlendirilip, gerçekleştiriyoruz. İçiniz rahat olsun” açıklamasında bulundu.

Başkan Üzülmez, KAR-MEK kursunu ziyaret etti

Başkan Üzülmez, KAR-MEK kursunu ziyaret etti

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