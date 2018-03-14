Başkan Yemenici Tıp Bayramını kutladı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici mesajında şu ifadelere yer verdi “Tüm bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi bir hastalığa yakalandıklarında da, tedavilerinin yapılmasında, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır. Ülkemizde, insanların sağlığına kavuşmaları için “Hipokrat Yemini” ederek, tüm zorluklara rağmen, mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren, kutsal bir mesleğin mensubu olan hekimlerimizin yetiştirildiği tıp okulları ilk defa, 14 Mart 1827 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. “Tıp hane-i Amire ve Cerrah hane-i Amire” adı verilen, bu ilim ve irfan yuvası, günümüzdeki tıp fakültelerinin temelini oluşturmuştur. Tüm insanlar için, güvenli bir liman gibi hizmet veren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, ülkemizde “14 Mart 1919” tarihinden beri “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün sebebiyle, tüm Akçakocalı hemşerilerime öncelikle sağlık ve afiyetler diler, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının en anlamlı günleri olan 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım”
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