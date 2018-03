Başkan Yıldırım, sağlık çalışanlarının taleplerini açıkladı

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada yaptı. Yıldırım ve Özdemir, sağlık personelinin acil çözüm bekleyen sorunlarını anlattı.

“Tıp, insan sağlığına ve insanlığa saygının en yücesidir. Bir insan acı duyabiliyorsa canlıdır” diyen Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, “Bir başkasının acısını duyabiliyorsa insandır, Eşref-i mahluk olarak yaratılan insanın yaşamına değer verme, ilk insan ile başlar. Kendi yaşamına değer veren insan elbette başka yaşamlarında değerli olduğunu bilebilir. Dünyadaki her meslek belli bir değeri taşır ve yaşam koşulları adına gereklidir. İnsanın hem kendisine hem de topluma mutlaka doğrudan ya da dolaylı yararı olan bir icraattır. Hekimlerin sıkıntısı her geçen gün azalır diye baktığımız da azalmıyor sorunlar yumağı haline gelerek büyümeye devam ediyor. Hekimlik mesleği uzun süren bir eğitim maratonu olmasına rağmen günümüz Türkiye’sinde istediği itibarı yakalamaktan uzaklaşıyor. Son yıllarda sağlık sisteminde yapılan, yapılmaya çalışılan değişiklikler halkı memnun ederken çalışma alanında yaşanan sıkıntılar hekimlerin özlük haklarında ciddi gerilemeler her geçen gün kaybettikleri özlük hakları ve birçok haksız, temelsiz suçlamalara ve baskılara maruz kalmaktadır” dedi.

Sağlık çalışanlarının talepleri sıralayan Yıldırım, şunları söyledi: “Yıpranma payının bir an önce çıkarılması ve geçmişe dönük yapılması, döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi, hekim ve hekim dışı personelin havuzlarının ayrılması, döner sermayenin emekliliğe yansıtılarak emekli olduklarında gelir kaybının asgariye indirilmesi, insanı yaşatmaya çalışan bir meslek gurubu olduğu göz ardı edilmeyerek her türlü şiddetin önlenmesi için ciddi yaptırımların yapılması, tükenmişliğin ciddi anlamda arttığı, aile bütünlüğünün bozulduğu bir sağlık çalışma sistemi içinde yoğun mesai ve nöbetlerin asgariye indirilmesi için birçok hastaneye personel desteği sağlanması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına toplu ulaşımdan indirimli faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Bu vesile ile sağlık sisteminin ekip işi olduğunu bu ekibin başını çeken değerli hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.”