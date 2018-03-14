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Başkan Yıldırım, sağlık çalışanlarının taleplerini açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada yaptı.

Başkan Yıldırım, sağlık çalışanlarının taleplerini açıkladı

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada yaptı. Yıldırım ve Özdemir, sağlık personelinin acil çözüm bekleyen sorunlarını anlattı.
“Tıp, insan sağlığına ve insanlığa saygının en yücesidir. Bir insan acı duyabiliyorsa canlıdır” diyen Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, “Bir başkasının acısını duyabiliyorsa insandır, Eşref-i mahluk olarak yaratılan insanın yaşamına değer verme, ilk insan ile başlar. Kendi yaşamına değer veren insan elbette başka yaşamlarında değerli olduğunu bilebilir. Dünyadaki her meslek belli bir değeri taşır ve yaşam koşulları adına gereklidir. İnsanın hem kendisine hem de topluma mutlaka doğrudan ya da dolaylı yararı olan bir icraattır. Hekimlerin sıkıntısı her geçen gün azalır diye baktığımız da azalmıyor sorunlar yumağı haline gelerek büyümeye devam ediyor. Hekimlik mesleği uzun süren bir eğitim maratonu olmasına rağmen günümüz Türkiye’sinde istediği itibarı yakalamaktan uzaklaşıyor. Son yıllarda sağlık sisteminde yapılan, yapılmaya çalışılan değişiklikler halkı memnun ederken çalışma alanında yaşanan sıkıntılar hekimlerin özlük haklarında ciddi gerilemeler her geçen gün kaybettikleri özlük hakları ve birçok haksız, temelsiz suçlamalara ve baskılara maruz kalmaktadır” dedi.
Sağlık çalışanlarının talepleri sıralayan Yıldırım, şunları söyledi: “Yıpranma payının bir an önce çıkarılması ve geçmişe dönük yapılması, döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi, hekim ve hekim dışı personelin havuzlarının ayrılması, döner sermayenin emekliliğe yansıtılarak emekli olduklarında gelir kaybının asgariye indirilmesi, insanı yaşatmaya çalışan bir meslek gurubu olduğu göz ardı edilmeyerek her türlü şiddetin önlenmesi için ciddi yaptırımların yapılması, tükenmişliğin ciddi anlamda arttığı, aile bütünlüğünün bozulduğu bir sağlık çalışma sistemi içinde yoğun mesai ve nöbetlerin asgariye indirilmesi için birçok hastaneye personel desteği sağlanması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına toplu ulaşımdan indirimli faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Bu vesile ile sağlık sisteminin ekip işi olduğunu bu ekibin başını çeken değerli hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.”

“Sağlıkta erişim arttı ama”
Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ise “Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramında, yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik müjde beklemekte ve bayramı gerçek anlamda yaşamak istemektedir” dedi. Sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanları maalesef bu çalışmalarının karşılığını alamadığını anlatan Başkan Özdemir, “Hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerine erişim artarken, sağlık kurumlarına şehir hastaneleri başta olmak üzere yeni tesisler eklenirken sağlık çalışanlarının sayısı aynı oranda artmamaktadır. Ağır iş yükü altında tükenmişlik sınırında yaşayan sağlık çalışanları sorunlarına acilen çözüm bulunmasını beklemektedir. 4 yıl önce sendikamız Sağlık-Sen programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilen ve kısa bir süre önce de ilgili bakanlıklar tarafından çalışmaları tamamlanan yıpranma payının sendikacılık tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçmesinin müjdeleneceğini beklediğimiz yıpranma payının, son derece önemli ve değerli bir kazanım olarak 500 bine yakın sağlık çalışanımızı ilgilendireceği muhakkaktır. Nitekim sağlık çalışanlarımız, yoğun sendikal baskılarımız neticesinde her fırsatta, her kazanımımıza karşın kamu kaynaklarının etkin kullanımını gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı’nın bu konuda da direnç göstererek hazırlıklarını nihayet tamamladığına şahitlik etti. Her şeye rağmen, hak arama ve hak alma mücadelesinde yıpranma payının hayata geçecek olması bizlere yepyeni kazanımlar için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yıpranma payının önemli ayrıntılar içerecek olması ve muhtemel eksikliklerin giderilmesi için de sendikal mücadelemiz tereddütsüz şekilde ve aynı kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Performans hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmeli”
Özdemir şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarının bir diğer önemli sorunu ise adaletsiz ve kimsenin memnun olmadığı performans sistemidir. Sabit ödemenin dışında ek ödeme verilemez duruma gelen performans sistemi acilen hakkaniyetli bir şekilde yeniden düzenlenmeli, mağduriyetler giderilmelidir. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarının emeklilikte yaşadıkları düşük emekli maaşı mağduriyeti de ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıyla çözülmeli, sağlık çalışanlarının emekli maaşlarında ayrıca artış yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına sebep olan yetersiz istihdam konusu da çözüme kavuşturulmalı, sağlık hizmetlerinde yeni personel alımlarına gidilmelidir. Yeni alımlar sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına katkı yapacağı gibi, atama bekleyen sağlıkçıların istihdamıyla da başka bir mağduriyeti giderecektir. Sağlıkta farklı istihdam modellerine son verilmelidir. Tüm sağlık çalışanları hangi kadroda olursa olsun sözleşmeli statüde değil, istisnasız 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A kadrosunda istihdam edilmelidir. Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen bir başka sorunu ise nöbet ücretlerinin artırılması, kreş sorununun çözülmesidir. 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanları, tuttukları nöbetin karşılığını alamamakta, ayrıca bu nöbetlerinde çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında kreş açılması konusundaki kararlılık sürmeli, 24 saat hizmet verilen yerlerde 24 saat açık kreşler olmalıdır.”

Başkan Yıldırım, sağlık çalışanlarının taleplerini açıkladı

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