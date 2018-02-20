Başkanlar Salihli’ye yapılacak olan hastaneyi görüştü

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, ilçeye yapılacak olan 300 yataklı hastaneyi görüştü.
AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Belediye Meclis Üyesi Alpaslan Balcı, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy ve İş Adamı Yusuf Gencer ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Belediye Plan ve Proje Müdürü Halis Kurt’unda yer aldığı ziyarette Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılması planlanan 300 yataklı devlet hastanesi proje çalışması ile ilgili istişarede bulunuldu.
Ziyarette Başkan Kayda, üçü özel olmak üzere bir devlet hastanesi ile bir diş hastanesinin bulunduğu Salihli’nin bir sağlık kenti olduğunu söyledi. Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı AK Parti Salihli İlçe Başkanı Dinç, Meclis Üyesi Başhekim Gürsoy ve İş Adamı Gencer’e teşekkür etti.
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