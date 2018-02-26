Başparmak çıkıntısı kabus olmasın

Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, başparmak çıkıntısının cerrahi tedavi ile düzeltilebileceğini söyledi.

Başparmak çıkıntısının (Halluksvalgus), halk arasında sık görülen ancak ağrı yapmadıkça pek ciddiye alınmayan bir ayak başparmak deformasyonu olduğunu söyleyen Kalender, "Başparmakta kemik çıkıntısı olarak tanımlanabilir. Halluksvalgus genellikle düztabanlık ile birlikte görülen ve hanımlarda daha sık izlenen bir ayak ağrısıdır. Başparmak çıkıntısı oluşmasında en önemli risk faktörü genetik alt yapıdır. Aile fertlerinde tek kişide olması nadirdir. Ek olarak düz tabanlık veya yüksek kavisli olmak, romatizma rahatsızlıklar, ayak yapısı ile uygun olmayan ayakkabı kullanımı ve geçirilmiş travma gibi birçok faktör rol ile de oluşabilir. Dar ve topuklu ayakkabı ile deformasyon oluşur ve şikayetler artar. Hanımlar her istediği ayakkabıyı giyemez. Giydiğinde ise şiddetli ağrıya neden olur" dedi.

Kilonun hastalığın seyrinde önemli bir oynadığını söyleyen Kalender, "Kilo hastalığın seyrinde artırıcı bir faktör gibi belirtilmiştir. Ancak topuklu ayakkabı giyme kilolu hanımlarda daha az izlendiği için şikayetler olmadan hastalık seyredebilir. Bu hastalar genelde yumuşak, ön kısmı geniş ve kısa topuklu veya düz ayakkabı tercih ederek ağrıdan kurtulmayı tercih eder. Genel olarak Halluksvalgus hastalığının seyrinde giderek artan şekil bozukluğu ve buna bağlı ayakkabı giyiminde kısıtlılık ön planda yer alır" şeklinde konuştu.