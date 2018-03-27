Batman'da sığınmacılar için sağlık merkezi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente yerleşen Suriye, Irak ve Afganistanlı sığınmacılar için Göçmen Sağlığı Merkezi oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) işbirliğiyle açılan sağlık merkezinde Kürtçe ve Arapça bilen sağlık görevlilerinin yanı sıra Suriye uyruklu doktorlar görev yapıyor.

Merkezin açılışını yapan Vali Ahmet Deniz, ülke olarak sığınmacılara her konuda destek sunulduğunu belirterek "Göçmen misafirlerimize yönelik özellikle bilgilendirme, danışmanlık, sağlık, aile planlaması, psikolojik destek gibi alanlarda destek alacakları bir merkez olacak." dedi.

Batman il Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger ise göçmenlerin birinci sınıf sağlık hizmeti alacağını söyledi.

Merkez ile sığınmacılara kaliteli hizmet sunacaklarını dile getiren Sünger, "Batman'daki göçmen kardeşlerimize bu hizmeti sunmakta mutluluk duyuyoruz. Bu merkezimizde 6 doktor, hemşire ve sağlık personeli görev yapacak. Merkezimizde aşılama, gebe, bebek ve çocuk izlenimleri, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler verilecektir." diye konuştu.