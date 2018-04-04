Bayraklı’nın sağlık evlerine yoğun ilgi

Yaptığı yatırımlarla ilçede 10 binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 37 bin 850 kişinin faydalandığı sağlık evlerinden bu yılın ilk 3 ayında 9 bin 182 kişi ücretsiz sağlık hizmeti aldı.

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen Bayraklı Belediyesi, sağlık alanındaki yatırımları, projeleri ve bünyesindeki iki sağlık eviyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ücretsiz hizmetlerle vatandaşlardan tam not alan belediye sağlık evlerine gelenler buralardan mutlu ayrılıyor. Adalet ve 75. Yıl mahallelerinde yer alan sağlık evleri ve toplamda 7 diş ünitesi bulunan merkezlerden 2017 yılında 37 bin 850 vatandaş faydalanırken bu sayı 2018 yılının ilk 3 ayında ise 9 bin 182 kişi olarak gerçekleşti. Randevu sistemiyle çalışan poliklinikler hafta içi her gün hizmet veriyor. Merkezlerde toplam 4 doktor, 7 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 acil tıp teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor. Buralarda muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi, evde doktor ziyaretleri, ölüm raporu, hasta nakil ve diş muayenesi-tedavisi, çekim veya dolgu gibi hizmetler veriliyor.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2017 yılında 15 bin 107 kişiye muayene, 18 bin 12 kişiye de diş tedavisi yaptı. Hasta nakil ve evde doktor ziyaretlerinden ise 4 bin 731 kişi yararlandı. Sağlık hizmetlerini aralıksız sürdüren belediye ekipleri 2018 yılının ilk 3 ayında ise, 3 bin 538 kişiyi muayene etti, 4 bin 682 kişiye pansuman yaptı, bin 10 kişiye de diş muayenesi ve tedavisi uyguladı.