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Bayram ikramlarında ölçü uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Geleneksel kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bayram ikramları konusunda da ölçülü davranılmasını özellikle sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ramazan Bayramı'nda vatandaşları, bayram ikramlarında ölçülü davranmaları konusunda uyardı.

Demircan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşadığını belirten Demircan, birlik beraberliğin perçinlendiği, zengin ile fakirin aynı sofrayı paylaştığı iftar ve sahurlarla geçirilen Ramazan ayının bayramla taçlandığını aktardı.

Bayramların küslerin barıştığı, dargınlıkların son bulduğu, akraba ziyaretleriyle büyüklerin hayır dualarının alındığı, özlemle beklenen günler olduğunu vurgulayan Demircan, vatandaşlardan ramazanda oruç vesilesiyle kazandıkları sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bayram ve sonrasında da devam ettirmelerini istedi.

Demircan, "Geleneksel kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan bayram ikramları konusunda da ölçülü davranılmasını, özellikle sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara trafik kuralları konusunda da daha duyarlı olmalarını tavsiye eden Demircan, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için yoğun emek harcayan, bayramda da büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Zulüm altında hayatta kalma mücadelesi veren başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm Müslümanların acısını derinden hissettiğimi belirtmek istiyorum. Ortak dualarda buluştuğumuz böylesi mukaddes günlerde en büyük temennimiz İslam coğrafyasında akan kanın durmasıdır. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayram tadında sabahlara uyanmak ümidiyle mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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