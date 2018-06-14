Bayramda şekerli gıdalar yerine meyve ve kuruyemiş önerisi

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketmek beyin damar ve kardiyak rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Bu yüzden gelin bu bayramda bir değişiklik yapalım, komşumuza ve dostlarımıza tatlı, şekerli gıdalar yerine meyve ve kuruyemiş ikram edelim. Böylece misafirlerimize sağlık ikram etmiş olalım." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlarda beslenme alışkanlıklarının çok değiştiğini, aşırı tatlı ve yağlı ikramların sağlığa zarar verdiğini belirtti.

Bayramlarda gerektiğinden fazla tatlı ve yağlı besinler tüketmenin beyin damar hastalıkları konusunda problem oluşturabildiğine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Beyin sağlığı son derece önemli ve vücut damar sağlığıyla da bağlantılıdır. Damarlarımızı koruyan çok çeşitli tedbirler var. Bunların başında da beslenme geliyor. Son yapılan çalışmalar kötü beslenmenin beyin damar hastalıklarına yol açtığını gösteriyor. Kötü beslenmeyle de kastedilen ise çok şekerli ve yağlı besinler tüketmek, meyve ve sebzeyi az tüketmek, kuruyemiş gibi tam tahıl ürünlerinin ve zeytinyağının olmadığı besinler tüketmektir."