Bayramda yapılan 5 beslenme hatası

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, Ramazan’da oruç tutanların beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çekerek Ramazan Bayramı’nda yapılan beslenme hataları hakkında bilgi verdi.

Uzun bir oruç dönemini takiben Ramazan Bayramı'nda birden bire aşırı besin tüketmenin pek çok hastalığa davetiye çıkaracağını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, bedenin yeni beslenme düzenine daha rahat uyum sağlaması için Ramazan Bayramı’nda dikkatli beslenilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ciğerli, Ramazan Bayramı’nda en sık yapılan beslenme hatalarını sıralayarak şu tavsiyelerde bulundu:

1. İKRAMLARA HAYIR DİYEMEMEK



Bayramda ikram edilen tatlıların glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini aniden yükseltip çok hızlı bir şekilde düşürür. Bu da ani acıkmalara sebep olur. İkramları geri çeviremiyorsanız tadımlık, en masum olanlarından örneğin; sütlü tatlılardan yana tercihinizi kullanabilirsiniz.

2. GECE YEMEK YEMEK



Sahur alışkanlığınız devam ederek gece bir şeyler tüketme isteğiniz hala oluşabilir. Bu sebeple gece yemelerinizi hayatınızdan yavaş yavaş çıkarmaya çalışın. Gece yemek yeme alışkanlıklarınızın devam etmesi, kilo artışına ve sindirim sisteminizde problemlere neden olabilir. Yatmadan 2,5 -3 saat önce yemek tüketiminizi sonlandırmaya çalışın.