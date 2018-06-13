"Bayramda ziyaret durağınız acil servis olmasın"

"Bayram sabahı kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Sebzenin, lifli gıdaların ve posalı meyvelerin olduğu bir kahvaltı yaparsak gün içerisinde ikram edilen tatlıları yeme isteğimiz daha az olacaktır. Misafirliklerde tatlılara biraz direnç göstermeliyiz. Şekerli tatlılardan ziyade dondurma, meyveli tatlılara yönelmek gerekli. Büyük değil, küçük öğünler bünyenin daha kolay adapte olmasını sağlar."

"Kalp ve şeker hastalarımız çok ama çok dikkatli olmalılar." diyen Öneç, "Hele ki tatlılara hiç yanaşmamalarını tavsiye ediyorum. İnsan şeker hastası olmasa bile şerbetli bir tatlıyı yedikten sonra kan şekeri çok yükselir ve çok hızlı bir şekilde tekrar düşer. Bu durum hem çok acıktırıyor ve yedikçe yemek duygusunu arttırır, hem de bu şeker yüklemesi kalp sağlığımız için oldukça zararlı. Kalp hastası bu riskin en başında gelir." diye konuştu.

Öneç, çay ve tatlıyı aynı anda yediğimizde kontrol edilemez bir tansiyon yükselmesi veya düşmesi yaşanabileceğini vurgulayarak, "Bayramda şeker, tansiyon ve kalp hastalarının ziyaret durağı acil servis olmasın. Normal düzene geçmeye çalışan vücudumuzu, bol su tüketerek bu duruma alıştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

