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"Bayramda ziyaret durağınız acil servis olmasın"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

DÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Birgün Öneç: - "Bayramda şeker, tansiyon ve kalp hastalarının ziyaret durağı, acil servis olmasın. Normal düzene geçmeye çalışan vücudumuzu, bol su tüketerek bu duruma alıştırmamız gerekiyor"

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Birgün Öneç, bayramda şeker, tansiyon ve kalp hastalarının beslenme alışkanlığı geçişlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bayramda şeker, tansiyon ve kalp hastalarının ziyaret durağı, acil servis olmasın. Normal düzene geçmeye çalışan vücudumuzu, bol su tüketerek bu duruma alıştırmamız gerekiyor." dedi.

Öneç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının ardından bayramda aşırı yemek yemenin vücudu büyük seviyede zorlayacağı uyarısında bulundu.

Bayramda yoğun olarak tatlıların ikram edildiğini söyleyen Öneç, kimsenin ikramı geri çevirmediğini ama bünyenin bir aydır alıştığı sakin beslenmenin bu yolla aniden bozulduğunu aktardı.

- "Bayram sabahı kahvaltıyı atlamayın"

Öneç, bayram sabahı 1 aydır alışık olunan iftar ve sahur öğünlerini kapatıp yeni bir beslenme şekline geçileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bayram sabahı kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Sebzenin, lifli gıdaların ve posalı meyvelerin olduğu bir kahvaltı yaparsak gün içerisinde ikram edilen tatlıları yeme isteğimiz daha az olacaktır. Misafirliklerde tatlılara biraz direnç göstermeliyiz. Şekerli tatlılardan ziyade dondurma, meyveli tatlılara yönelmek gerekli. Büyük değil, küçük öğünler bünyenin daha kolay adapte olmasını sağlar."

"Kalp ve şeker hastalarımız çok ama çok dikkatli olmalılar." diyen Öneç, "Hele ki tatlılara hiç yanaşmamalarını tavsiye ediyorum. İnsan şeker hastası olmasa bile şerbetli bir tatlıyı yedikten sonra kan şekeri çok yükselir ve çok hızlı bir şekilde tekrar düşer. Bu durum hem çok acıktırıyor ve yedikçe yemek duygusunu arttırır, hem de bu şeker yüklemesi kalp sağlığımız için oldukça zararlı. Kalp hastası bu riskin en başında gelir." diye konuştu.

Öneç, çay ve tatlıyı aynı anda yediğimizde kontrol edilemez bir tansiyon yükselmesi veya düşmesi yaşanabileceğini vurgulayarak, "Bayramda şeker, tansiyon ve kalp hastalarının ziyaret durağı acil servis olmasın. Normal düzene geçmeye çalışan vücudumuzu, bol su tüketerek bu duruma alıştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce bayram yemekleri

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